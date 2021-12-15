Новый скандал: Ломаченко ответил хейтерам стихом российского поэта, поддержавшего аннексию Крыма

Боксер поделился соответствующей публикацией у себя в Instagram.

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко попал в новый скандал.

33-летний спортсмен решил ответить всем, кто раскритиковал его за празднование победы над Ричардом Комми с флагом родного города Белгород-Днестровского, а не Украины.

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На своей странице в Instagram Ломаченко опубликовал видеофрагмент одной из программ российского православного телеканала "Спас", где актер, поэт и музыкант Петр Мамонов рассказывает стихотворение (сохраняем текст оригинала - прим).

"Рассказывать не надо никогда,

Что ложку ты проносишь мимо рта,

И что жена попалась глупая - не та,

И что вокруг - обман и суета,

И что металл - не тот, и сталь - не та,

И что Китай…

Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!".

Отметим, что в декабре 2020 года Мамонову на три года был запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма с нарушением установленного порядка. Ранее сам поэт поддержал аннексию полуострова Российской Федерацией.

Ранее ТСН Проспорт писал, что появление Ломаченко в ринге без флага Украины жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.

Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Ломаченко не поднял флаг Украины на ринге

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