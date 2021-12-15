Новый скандал: Ломаченко ответил хейтерам стихом российского поэта, поддержавшего аннексию Крыма

Боксер поделился соответствующей публикацией у себя в Instagram.
Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко попал в новый скандал.
33-летний спортсмен решил ответить всем, кто раскритиковал его за празднование победы над Ричардом Комми с флагом родного города Белгород-Днестровского, а не Украины.
Смотрите также: Ломаченко - Комми: лучшие моменты боя (видео)
На своей странице в Instagram Ломаченко опубликовал видеофрагмент одной из программ российского православного телеканала "Спас", где актер, поэт и музыкант Петр Мамонов рассказывает стихотворение (сохраняем текст оригинала - прим).
"Рассказывать не надо никогда,
Что ложку ты проносишь мимо рта,
И что жена попалась глупая - не та,
И что вокруг - обман и суета,
И что металл - не тот, и сталь - не та,
И что Китай…
Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!".
Отметим, что в декабре 2020 года Мамонову на три года был запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма с нарушением установленного порядка. Ранее сам поэт поддержал аннексию полуострова Российской Федерацией.
Ранее ТСН Проспорт писал, что появление Ломаченко в ринге без флага Украины жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.
- Ломаченко победил Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.
- Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.
Читайте также :
Ломаченко - Комми: видео брутального нокдауна от украинца
"Очередной космический бой от Ломаченко": реакция соцсетей на сокрушительную победу украинца над Комми
Спутал ринг с театром: рефери победного боя Ломаченко разорвал соцсети своей мимикой (видео)