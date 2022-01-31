Новый тренер для Миколенко: легенда "Челси" и сборной Англии возглавил "Эвертон"

Новый тренер для Миколенко: легенда "Челси" и сборной Англии возглавил "Эвертон"

Фрэнк Лэмпард снова будет работать в АПЛ.

Английский "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, объявил имя нового главного тренера. Им стал бывший наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Об этом сообщает пресс-служба "ирисок".

43-летний специалист подписал контракт с мерсисайдским клубом до июня 2024 года.

Welcome to Everton Football Club, Frank Lampard! pic.twitter.com/LuGqBCrrE7 — Everton (@Everton) January 31, 2022

Отметим, что Лэмпард оставался без работы с января прошлого года после увольнения из "Челси". Он возглавлял "синих" полтора года, а до этого тренировал только "Дерби Каунти".

В середине января "Эвертон" уволил Рафаэля Бенитеса из-за неудовлетворительных результатов, после чего командой временно руководил Данкан Фергюсон.

В первом матче под руководством Лэмпарда "ириски" сыграют против "Брентфорда" в 1/16 финала Кубка Англии. Поединок состоится в субботу, 5 февраля.

Сейчас "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков в 20 матчах.

Добавим, что Миколенко провел в составе "Эвертона" уже два матча: помог "ирискам" выбить "Халл Сити" (3:2) в Кубке Англии и дебютировал в АПЛ против "Норвича" (1:2).

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