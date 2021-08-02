Новый тренер для сборной Украины: кого "сватают" на место Шевченко и когда ждать назначения

На освободившийся пост уже есть несколько кандидатов.
В воскресенье, 1 августа, Андрей Шевченко ошарашил футбольную общественность страны заявлением о том, что у него истек срок действия контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), поэтому он покидает национальную сборную.
Решение 44-летнего специалиста об уходе вызвало немало вопросов: Какие предпосылки были к такому повороту событий? Почему с тренером не продлили контракт? Какие шаги предпринимались УАФ для предотвращения ухода наставника?..
Но сейчас для сборной Украины куда важнее другое: кто возглавит ее посреди отборочного турнира Чемпионата мира-2022, когда до следующего официального матча остается всего лишь месяц?
В УАФ уже уведомили, что имя преемника Шевченко будет названо 9 августа, когда состоится заседание Исполкома организации, который и утвердит нового тренера для национальной команды.
Кто возглавит сборную
В СМИ уже появилась информация, что стать наставником "сине-желтых" могут Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко, которые уже имеют опыт работы с ними.
Упоминаются также и другие имена. Одним из самых желанных среди них для многих видится Сергей Ребров, который уже добивался успеха на клубном уровне.
Также среди кандидатов называются ассистент Шевченко в сборной Александр Шовковский и Виктор Скрипник, луганская "Заря" которого пытается стать третьей силой в нашем футболе.
Не исключается, что возглавить "сине-желтых" может и иностранный специалист, но конкретных имен пока не называется.
А кого вы хотите видеть следующим наставником сборной Украины?