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Новый тренер сборной Португалии определился с будущим Роналду в команде
Жорже Жезуш рассчитывает на легендарного нападающего, которого назвал символом португальского футбола.
Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш после своего назначения высказался относительно будущего Криштиану Роналду в национальной команде.
71-летний португальский специалист заявил, что рассчитывает на 41-летнего Криштиану, назвав его символом португальского футбола.
"Криштиану никогда не будет проблемой ни для сборной Португалии, ни для меня. Криштиану — символ португальского футбола. Он хочет продолжать выступать за "Аль-Наср" и завершит свою карьеру именно в "Аль-Насре". С Криштиану очень легко работать", — цитирует слова Жорже Жезуша инсайдер Фабрицио Романо.
"Пока он играет и находится в оптимальной форме, позволяющей его вызвать в сборную, я буду включать его в состав на условиях, которые я считаю лучшими для национальной команды", — приводит слова Жезуша издание Goal.
На счету Роналду 233 матча в составе сборной Португалии, в которых он отличился 146 голами и 46 результативными передачами.
Вместе с национальной командой Криштиану выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.
Роналду провел пять матчей на чемпионате мира-2026, в которых забил три гола. Португальская сборная покинула турнир на стадии 1/8 финала после поражения от Испании (0:1).
После поражения от испанцев Криштиану не сдержал слез и объявил, что провел последний матч за сборную Португалии на Мундиалях.
Жезуш на посту главного тренера португальской сборной заменил испанца Роберто Мартинеса. До этого он возглавлял "Аль-Наср" и в прошлом сезоне помог Роналду впервые выиграть чемпионат Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Роналду прокомментировал драматическое поражение Португалии от Испании и вылет с ЧМ-2026.
Также мы рассказывали, что Роналду повторил антирекорд чемпионатов мира по количеству поражений.