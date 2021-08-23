Новый тренер сборной Украины Петраков ехал домой на метро после матча "Динамо" - "Десна" (фото)

64-летний специалист был замечен в столичной подземке.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков удивил тем, что после матча Чемпионата Украины "Динамо" - "Десна" добирался со стадиона домой общественным транспортом.

64-летнего специалиста заметила в столичном метро известная спортивная журналистка Ирина Козюпа.

"Я глазам своим не поверила. Думала, ого так похож на нового тренера сборной Украины. А потом подошла и спросила: "Простите, а вы же Александр Васильевич?" И это был Петраков. Тренер, выигравший молодежный чемпионат мира и тренер, который стал и.о. в национальной команде после Андрея Шевченко, ехал домой в метро с матча "Динамо" - "Десна".

Очень скромный и приветливый. Не мог понять, почему меня удивило то, что он ездит в метро. Мол, ничего особенного в этом нет. Сказал, что на пресс конференции будет стараться говорить на украинском языке, имел очень хорошую беседу с Шевченко и всеми мыслями сейчас уже в матче с Казахстаном", - написала Ирина у себя в Facebook.

Я глазам своим не поверила. Думала, ого так похож на нового тренера сборной Украины. А потом подошла и спросила: "... Опубликовано Ирой Козюпа воскресенье, 22 августа 2021

1 августа тренерскую должность сборной Украины по истечении срока контракта покинул Андрей Шевченко.

Петраков работал с ЦСКА-2 (Киев), "Спартаком" (Сумы) и "Винницей". Последние 11 лет он работал с юношескими и молодежной сборными Украины.

В 2019-м команда "сине-желтых" U20 под его руководством стала чемпионом мира.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Петраков прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Украины.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку