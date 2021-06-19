Новый удар по режиму Лукашенко: УЕФА отказался проводить свои мероприятия в Беларуси

Страна осталась без футбола самого высокого уровня.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой.

Об этом, как сообщает Фонд спортивной солидарности (ФСС) страны в Telegram, рассказал заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.

Таким образом, все мероприятия под эгидой главной европейской футбольной организации, которые должна была принять Беларусь в 2021 году, отменены на ее территории.

"Также господин Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений", - говорится в сообщении ФСС.

Ранее Беларусь лишилась права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Позже у страны отобрали Чемпионат Европы по велотреку.

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