Новый вызов для "Особенного": Моуринью возглавил турецкий гранд

Португалец трудоустроился в "Фенербахче".
Жозе Моуринью стал новым главным тренером турецкого "Фенербахче".
О назначении 61-летнего португальского специалиста стамбульский клуб сообщил в своих соцсетях.
"Добро пожаловать в "Фенербахче", Особенный (The Special One)", – подписала фото Жозе пресс-служба "желтых канареек".
The Special One pic.twitter.com/siTZzaCnmj— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) June 2, 2024
Официальная презентация Моуринью в турецком гранде состоится вечером 2 июня.
Ранее СМИ сообщали, что контракт "Фенербахче" с португальским тренером будет рассчитан до июня 2026 года.
В сезоне-2023/24 "Фенербахче" занял второе место в чемпионате Турции, уступив три балла "Галатасараю".
Напомним, ранее Моуринью возглавлял "Порту", "Челси", "Интер", мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Рому", откуда его уволили в начале 2024 года.
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