Новый вызов для "Особенного": Моуринью возглавил турецкий гранд

Жозе Моуринью стал новым главным тренером турецкого "Фенербахче".

О назначении 61-летнего португальского специалиста стамбульский клуб сообщил в своих соцсетях.

"Добро пожаловать в "Фенербахче", Особенный (The Special One)", – подписала фото Жозе пресс-служба "желтых канареек".

The Special One pic.twitter.com/siTZzaCnmj — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) June 2, 2024

Официальная презентация Моуринью в турецком гранде состоится вечером 2 июня.

Ранее СМИ сообщали, что контракт "Фенербахче" с португальским тренером будет рассчитан до июня 2026 года.

В сезоне-2023/24 "Фенербахче" занял второе место в чемпионате Турции, уступив три балла "Галатасараю".

Напомним, ранее Моуринью возглавлял "Порту", "Челси", "Интер", мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Рому", откуда его уволили в начале 2024 года.

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