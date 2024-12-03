Нойер получил первую красную карточку в карьере: "Байер" выбил "Баварию" из Кубка Германии (видео)

"Фармацевты" прошли в четвертьфинал, одолев мюнхенский клуб, который почти весь матч играл в меньшинстве.

"Байер" обыграл "Баварию" в матче 1/8 финала Кубка Германии сезона-2024/25. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 0:1 .

Уже на 17-й минуте встречи мюнхенский клуб остался в меньшинстве. Вратарь команды Мануэль Нойер за пределами собственной штрафной сбил Джереми Фримпонга, за что получил прямую красную карточку, которая для 38-летнего немецкого голкипера стала первой в его профессиональной карьере.

Сразу после этого "Бавария" произвела вынужденную замену: вместо вингера Лероя Сане на поле вышел запасной вратарь Даниэль Перец.

Леверкузенцы долгое время не могли реализовать численное преимущество, но все же на 69-й минуте поразили ворота соперника – Нейтан Телла забил победный мяч, воспользовавшись ассистом Алехандро Гримальдо.

Добавим, что главный бомбардир "Баварии" Гарри Кейн не попал в заявку на игру с "Байером" из-за травмы. У него диагностировали небольшой разрыв мышечного волокна правого заднего бедра.

Также отметим, что 17-летний украинский нападающий "Байера" Артем Степанов, который на прошлой неделе дебютировал на немецкий клуб в матче Лиги чемпионов против "Зальцбурга", провел поединок с "Баварией" на скамейке для запасных.

Обзор матча "Бавария" – "Байер"

Отметим, что именно "Байер" является действующим обладателем Кубка Германии. В финале прошлого розыгрыша турнира команда Хаби Алонсо обыграла представителя второго дивизиона "Кайзерслаутерн".

Следующие матчи "фармацевты" проведут дома: 7 декабря против "Санкт-Паули" в Бундеслиге и 10 декабря с "Интером" в Лиге чемпионов.

"Бавария" 7 декабря примет "Хайденхайм" в Бундеслиге, а затем 10 декабря в Гельзенкирхене сыграет номинально выездной поединок Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

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