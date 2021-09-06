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"Нравилась моя задница": модель обвинила Роналду в измене Джорджине Родригес

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"Нравилась моя задница": модель обвинила Роналду в измене Джорджине Родригес

instagram.com/georginagio

Легендарный футболист оказался в центре нового громкого скандала.

Модель Наташа Родригес заявила, что имела интимную связь со звездным новичком "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, когда тот уже состоял в отношениях со своей невестой Джорджиной Родригес.

"Криштиану выбросил меня, как камень, и он может сделать то же самое с Джорджиной. Его нутро не изменилось, профессиональные футболисты получают много внимания от красивых женщин, которые бросаются на них. В Манчестере будет то же самое, что и в Европе.

Криштиану был бы отличным уловом для любого, и Джорджина должна следить за ним, если между ними есть доверие и они думают о будущем.

Мне было больно из-за того, как он бросил меня, заблокировав в Instagram после того, как мы переспали. Мне все еще больно из-за этого.

Моя жизнь всегда будет разделена на до и после Криштиану. Я чувствую, что мы могли добиться с ним большего, даже если бы мы не стали парнем и девушкой.

Когда я отправила ему видео, на котором была в нижнем белье, он сказал, что хочет увидеть меня лично. Криштиану всегда давал понять, что ему нравится мое тело. Он сказал мне, что ему нравится моя задница и он хочет увидеть ее лично", - цитирует модель The Sun.

Также Наташа призналась, что была в квартире футболиста, где занималась с ним сексом: "Я взяла на себя инициативу, встала, сняла брюки и наклонилась, чтобы показать ему свою задницу. Он шлепнул ее и сказал, что ему это нравится".

© thesun.co.uk
thesun.co.uk
© thesun.co.uk
thesun.co.uk
© thesun.co.uk
thesun.co.uk

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Роналду рассказал, как влюбился в Джорджину Родригес.

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