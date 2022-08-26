"Нравится, как он думает в ринге": промоутер Фьюри рассказал, какую опасность несет Усик

Шугар Хилл Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал, с какой опасностью может встретиться его подопечный в потенциальном бою с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

"Главная опасность, которую несет Усик, это то, что он знает, как побеждать. Не хочу, чтобы казалось так, будто я не считаю Александра классным бойцом. Ведь он именно таков и есть.

Мне нравится смотреть его сражения, мне нравится, что он может делать, как он думает в ринге. Усик опасен для каждого, и Тайсон не исключение. Он понимает, как одержать победу. Однако это умеет делать и сам Тайсон. Поэтому это сражение должно быть интересным.

Это еще и хевивейт. Если Тайсон уже бывал на конвасе, то об украинце этого сказать нельзя. Здесь каждый может упасть или быть нокаутированным. В этом и красота "королевского" дивизиона, за что его так любят", – сказал Стюард в комментарии Seconds Out.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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