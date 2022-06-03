"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица": Москву лишили права проведения ЧЕ-2023 по художественной гимнастике

Столица России не будет хозяйкой Чемпионата Европы 2023 по художественной гимнастике.
Соответствующее решение было принято из-за полномасштабного вторжения в Украину, которое развязал президент страны-агрессора Владимир Путин.
О факте того, что у Москвы отобрали континентальное первенство сообщает Европейский гимнастический союз.
Европейский гимнастический союз перезапустил процедуру выбора нового хозяина для соревнований. В 2020 году европейское первенство принимал Киев. Следующий Чемпионат Европы стартует 15 июня в Тель-Авиве.
Добавим, что фраза "нравится — не нравится, терпи, моя красавица" была сказана перед полномасштабным вторжением российским диктатором Путиным о позиции украинского политического руководства по выполнению Минских соглашений. Так что, как видим, терпеть приходится отнюдь не Украине.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 100-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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