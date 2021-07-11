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"Ну, крутяк": украинский чемпион, дисквалифицированный за допинг, похвастался сверхдорогим подарком на день рождения (видео)

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"Ну, крутяк": украинский чемпион, дисквалифицированный за допинг, похвастался сверхдорогим подарком на день рождения (видео)

instagram.com/dmitryichumak

Атлету исполнился 31 год.

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак, которого ранее временно отстранили от соревнований из-за подозрений в попытке уклонения от прохождения тестирования на допинг, похвастался полученным подарком на день рождения.

Спортсмен опубликовал в Instagram видео, на котором он, срывая накидку, демонстрирует автомобиль марки Mercedes-Benz.

"Ну, крутяк", - прокомментировал пост один из пользователей.

  • 11 июля тяжелоатлету исполнился 31 год.
  • Чумак является двукратным призером Чемпионатов мира и трехкратным чемпионом Европы.
  • Последнюю свою победу Дмитрий одержал в Москве. Он стал чемпионом Европы в весовой категории до 109 килограммов, после чего взорвал Сеть постом о сгоревшей столице России.
  • Позже депутат Госдумы России Дмитрий Свищев оскорбил украинского чемпиона, назвав его уродом.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Чумак отреагировал на свою дисквалификацию обвинениями в коррупции.