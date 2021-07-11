"Ну, крутяк": украинский чемпион, дисквалифицированный за допинг, похвастался сверхдорогим подарком на день рождения (видео)

Атлету исполнился 31 год.
Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак, которого ранее временно отстранили от соревнований из-за подозрений в попытке уклонения от прохождения тестирования на допинг, похвастался полученным подарком на день рождения.
Спортсмен опубликовал в Instagram видео, на котором он, срывая накидку, демонстрирует автомобиль марки Mercedes-Benz.
"Ну, крутяк", - прокомментировал пост один из пользователей.
- 11 июля тяжелоатлету исполнился 31 год.
- Чумак является двукратным призером Чемпионатов мира и трехкратным чемпионом Европы.
- Последнюю свою победу Дмитрий одержал в Москве. Он стал чемпионом Европы в весовой категории до 109 килограммов, после чего взорвал Сеть постом о сгоревшей столице России.
- Позже депутат Госдумы России Дмитрий Свищев оскорбил украинского чемпиона, назвав его уродом.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Чумак отреагировал на свою дисквалификацию обвинениями в коррупции.