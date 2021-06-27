"Ну ты, Вася, и зверь": реакция соцсетей на эффектное возвращение Ломаченко

Экс-чемпион мира уверенно расправился с соперником.
В воскресенье, 27 июня, украинский боксер Василий Ломаченко в Лас-Вегасе (США) встретился с японцем Масаеши Накатани.
Поединок был завершен в девятом раунде. Ломаченко одержал уверенную победу техническим нокаутом.
В социальных сетях болельщики уже успели расхвалить боксера за яркий бой. ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии фанатов.
Супер!!! Василий Ломаченко техничен, красив!!!— Laro (@19Laro65) June 27, 2021
Ломаченко - гений! С возвращением— Роман (@Romchick727) June 27, 2021
Ломаченко видно соскучился за боксом. Вітаю.— лісяче_пекло (@lisya4e_peklo) June 27, 2021
Ломаченко показывает лучший в мире бокс— David Alexeev (@DavidAlexeev) June 27, 2021
Японец стал самым большим соперником в карьере Василия в плане габаритов. Рост Масаеши - 182 сантиметра.
- 33-летний Ломаченко добыл 15-ю победу (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его пассиве 2 поражения.
- 32-летний Накатани проиграл во второй раз. На его счету 19 побед (13 - нокаутом).