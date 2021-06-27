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"Ну ты, Вася, и зверь": реакция соцсетей на эффектное возвращение Ломаченко

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"Ну ты, Вася, и зверь": реакция соцсетей на эффектное возвращение Ломаченко

Associated Press

Экс-чемпион мира уверенно расправился с соперником.

В воскресенье, 27 июня, украинский боксер Василий Ломаченко в Лас-Вегасе (США) встретился с японцем Масаеши Накатани.

Поединок был завершен в девятом раунде. Ломаченко одержал уверенную победу техническим нокаутом.

В социальных сетях болельщики уже успели расхвалить боксера за яркий бой. ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии фанатов.

Японец стал самым большим соперником в карьере Василия в плане габаритов. Рост Масаеши - 182 сантиметра.

  • 33-летний Ломаченко добыл 15-ю победу (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его пассиве 2 поражения.
  • 32-летний Накатани проиграл во второй раз. На его счету 19 побед (13 - нокаутом).