Нулевой результат: у Украины драматично сорвалась медаль Олимпиады в Токио

Нулевой результат: у Украины драматично сорвалась медаль Олимпиады в Токио

Ирина Деха стала второй в рывке, но не взяла вес в толчке, что поставило крест на турнирных амбициях.

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха не смогла завоевать медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.

25-летняя украинка, которая выступала в весовой категории до 76 килограмм, с трех попыток не взяла вес 131 кг в толчке и завершила выступления с нулевым результатом.

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Отметим, что после первого из двух упражнений - рывка - Деха шла на втором месте. В рывке она взяла вес 113 кг. Больше нее подняла только трехкратная призер чемпионатов мира из Эквадора Нейсе Дахомес Баррера - 118 кг.

Тяжелая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. До 76 кг

1. Нейсе Дахомес (Эквадор) - 263 кг (118 + 145).

2. Кэтрин Най (США) - 249 (111 + 138).

3. Ареми Фуэнтес (Мексика) - 245 (108 + 137).

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинский боксер гарантировал себе медаль Олимпиады-2020.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 1 августа в нашей онлайн-трансляции.

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