"Нуждаюсь в чем-то легендарном": обидчик Холифилда хочет драться с братьями Кличко

Бразильский боец ММА Витор Белфорт желает встретиться в ринге со знаменитыми ветеранами хэвивейта, среди которых Виталий и Владимир Кличко.

Бразильский экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт после своей победы в выставочном поединке над американцем Эвандером Холифилдом не собирается останавливаться.

44-летний боец смешанного стиля заявил, что желает выйти в ринг против других звезд бокса. В короткий список целей Белфорта попали и украинские легенды - Виталий и Владимир Кличко. Также бразилец хочет провести поединок против блогера Джейка Пола, который уже успел проявить себя в боксе.

"Я нуждаюсь в чем-то легендарном. Сейчас я нацелен на Джейка Пола. Я бы хотел подраться с братьями Кличко, Ленноксом Льюисом и, возможно, даже с Тайсоном Фьюри. Я смотрю в сторону легендарных ребят, которые проложили свой путь. А так я желаю дать урок Джейку Полу. Ему нужен урок, и все хотят это увидеть", - сказал Белфорт в интервью ютуб-каналу TMZ Sports.

За свою карьеру в ММА Белфорт провел 41 поединок. На его счету 26 побед и 14 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

В ночь на 12 сентября Белфорт в Голливуде нокаутировал 58-летнего Холифилда уже в первом раунде.

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