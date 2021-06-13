"Нужно еще многое пролечить": Поветкин объявил о завершении карьеры

Экс-претендент на чемпионский титул уходит из спорта.

Известный российский боксер Александр Поветкин, который в последний раз выходил в ринг в марте 2021 года, когда он проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту, объявил о завершении карьеры.

"Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать", - цитирует 41-летнего супертяжеловеса, который известен также как "Русский витязь", Р-Спорт.

На любительском уровне Александр становился чемпионом мира и Европы, а также побеждал на Олимпиаде.

На профессиональном ринге россиянин провел 46 боев, одержал 36 побед и потерпел 3 поражения. Еще один поединок завершился вничью.

Поветкин дважды бился за чемпионские пояса. В 2013 году он единогласным решением судей проиграл украинцу Владимиру Кличко, а в 2018-м был нокаутирован британцем Энтони Джошуа.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, экс-тренер Кличко и Усика раскритиковал "Русского витязя" за бой против Уайта.

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