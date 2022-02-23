"Нужно готовиться к худшему": известный украинский вратарь спрогнозировал, как российская агрессия повлияет на УПЛ

Худжамов прокомментировал последние события в Украине.

Тренер вратарей "Полесья" Рустам Худжамов поделился мнением по поводу ситуации в украинском футболе на фоне обострения российской агрессии в отношении Украины.

"Ситуация очень повлияет на украинский футбол. Мы все помним 2014 год, как команды переезжали, убегали, как формировались чемпионаты, как уехали все приличные легионеры. Тогда уровень чемпионата упал, было неспокойно. Последние два-три года в плане силы чемпионата все начало расти, есть проблемные команды, но все зависит от состояния того или иного инвестора и президента.

Тенденция одна – у нас восемь лет под боком враг. Враг, показавший нам свое реальное лицо. До этого мы жили в статусе младшего брата, которого не любят. Эта тенденция существует уже несколько лет.

Легионеры могут использовать этот пункт в контракте, если он есть и покинуть клубы. А как это отразится на каждой отдельной команде? Посмотрим. Конечно, для всех эта ситуация неприятна. Мы становимся вторым Израилем. Удрать всегда можно, но этого не планировал.

Будет ли полномасштабное вторжение? Кто знает? Думаю, нужно готовиться к самому худшему, а лучше всего будет приятным бонусом. Нас не оставят в покое — это сто процентов. Не стоит утешать себя надеждами, давайте готовиться к тому, что будет», – рассказал Худжамов в интервью Sport Arena.

Ранее сообщалось, что поддержали Украину на фоне агрессии РФ защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, титулованная украинская саблистка Ольга Харлан и бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

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