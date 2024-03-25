"Нужно меньше говорить и больше делать на поле": Яремчук высказался о грядущей игре с Исландией

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук принял участие в пресс-конференции накануне финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против команды Исландии.

Ответы Яремчука на вопросы журналистов приводит официальный сайт УАФ.

– Есть ли у вас какие-то ритуалы перед игрой?

– Нет ритуалов. Надо хорошо готовиться в течение всей недели, быть профессионалом. Это мой ритуал.

– Александр Караваев сказал, что завтра нет права на ошибку. Легко ли настроиться на эту мысль?

– Думаю, нужно меньше говорить в прессе, что это матч нашей жизни, что мы обязательно должны выигрывать. Нам нужно меньше говорить и больше делать в поле. Все понимают значимость поединка.

– Раньше в сборной Украины обычно были представлены "Динамо" и "Шахтер", а сейчас вызываются футболисты из разных клубов. Это идет в плюс или минус команде?

– Конечно, это плюс для нашей страны, потому что мы представляем лучшие чемпионаты мира. Тренерскому штабу непросто собрать нас всех в одну схему за несколько дней, чтобы мы все одинаково думали на поле. Конечно, тренерам сложно, но уровень футболистов вырос. Однако повторюсь, нужно показывать это на поле, поскольку в прошлом матче мы не продемонстрировали своего уровня. Надо показать это здесь, потому что соберется много наших болельщиков, будет ответственный поединок.

– Кто является лидером в раздевалке сборной Украины?

– Сейчас происходит смена поколений, приходят ребята младше. Конечно, на такие ответственные матчи нам очень не хватает в раздевалке Тараса Степаненко и Андрея Ярмоленко, их лидерских качеств. Но сейчас много людей, которые выступают на высоком уровне, могут подсказать.

– Некоторые футболисты говорили, что у вас был откровенный разговор между игроками…

– Да, мы поговорили о том, что прошли такой опыт после Шотландии. У нас была эйфория, ведь мы были в шаге от чемпионата мира. И в поединке против Уэльса мы разочаровали всю страну, а потом ходили и плакались. Был такой разговор, чтобы этого не повторилось. Все очень серьезно отнеслись, забыли матч с Боснией, отправились в гостиницу, настроенные на следующую игру. Ситуация в стране не позволяет сейчас праздновать. Нужно порадовать наших болельщиков и парней, которые держат фронт.

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Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия доступна на нашем сайте.

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Победитель матча Украина – Исландия получит путевку на финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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