"Нужно на службу к Усику - он знает, как избавиться от нечисти": Редкач отреагировал на расистский скандал с Беленюком

"Нужно на службу к Усику - он знает, как избавиться от нечисти": Редкач отреагировал на расистский скандал с Беленюком

Спортсмен прокомментировал резонансное событие в привычном для себя стиле.

Известный украинский боксер Иван Редкач отреагировал на скандал на расовой почве с участием Олимпийского чемпиона Игр-2020 в Токио по греко-римской борьбе и народного депутата Жана Беленюка с неизвестными лицами.

"Зависть - удел слабых. Нужно на службу к Усику сходить. Он знает, как можно легко избавиться от такой нечисти. Жан - чемпион. Слава Украине", - написал Иван в комментарии к посту борца в Instagram.

На Олимпиаде в Токио Беленюк стал единственным украинцем, выигравшим золотую награду.

Всего в активе страны на Играх-2020 19 медалей - одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Редкач устроил "зарубу" в соцсети с коллегой и соотечественником Денисом Беринчиком.

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