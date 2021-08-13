"Нужно на службу к Усику - он знает, как избавиться от нечисти": Редкач отреагировал на расистский скандал с Беленюком

Спортсмен прокомментировал резонансное событие в привычном для себя стиле.
Известный украинский боксер Иван Редкач отреагировал на скандал на расовой почве с участием Олимпийского чемпиона Игр-2020 в Токио по греко-римской борьбе и народного депутата Жана Беленюка с неизвестными лицами.
"Зависть - удел слабых. Нужно на службу к Усику сходить. Он знает, как можно легко избавиться от такой нечисти. Жан - чемпион. Слава Украине", - написал Иван в комментарии к посту борца в Instagram.
- На Олимпиаде в Токио Беленюк стал единственным украинцем, выигравшим золотую награду.
- Всего в активе страны на Играх-2020 19 медалей - одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Редкач устроил "зарубу" в соцсети с коллегой и соотечественником Денисом Беринчиком.