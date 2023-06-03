"Нужно пузатого накормить": Усик назвал условие, при котором состоится его бой с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик оценил вероятность проведения боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

36-летний украинский боксер считает, что его поединок с британцем все-таки состоится.

Александр отметил, что его команда работает над тем, чтобы удовлетворить нескромные финансовые требования "Цыганского короля" и организовать бой за звание "абсолюта".

"Я думаю, что наш бой с Фьюри состоится. Нужно пузатого накормить, и все. Пузатый – Тайсон Фьюри. Он голоден просто и хочет много денег. Мы сейчас собираем деньги, чтобы накормить и избить его", – приводит слова украинца TVP Sport.

Ранее сообщалось, что Фьюри в очередной раз дерзко "наехал" на Усика, поддержав экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, который накануне заявил, что украинец боится биться с ним.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа. Ранее сообщалось, что промоутер украинского боксера Александр Красюк назвал дату и место проведения чемпионского боя.

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