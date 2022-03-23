"Нужно требовать отстранения с конкретными сроками": Беленюк высказался о бане спортсменов страны-агрессорки

Олимпийского чемпиона не устраивают абстрактные наказания.

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк высказался по поводу санкций против российских и белорусских спортсменов.

"Те спортсмены, которые публично поддержали агрессию, убийство украинцев, должны иметь четкие санкции, потому что Международный олимпийский комитет дал месседж и распоряжение федерациям — отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях".

Некоторые федерации даже не прислушались, такие как Федерация по водным видам спорта, потому что ее возглавляют представители Российской Федерации, и они пошли на то, чтобы спортсмены выступали под нейтральным флагом (комментарий был записан в решение FINA отстранить российских и белорусских спортсменов – ред. .).

Все же по поводу наших инициатив, я думаю, целесообразно требовать отстранения с конкретными сроками, чтобы не было так, что, условно, говоря, война завтра или послезавтра закончилась, а поддерживавшие эту агрессию спортсмены завтра выйдут на свои спортивные площадки и будут продолжать в нормальном и цивилизованном мире соревнования и реализовываться в спортивном плане", – сказал Беленюк в видеообращении.

Напомним, титулованный пловец-паралимпиец Евгений Богодайко выставит на аукцион свою золотую медаль Токио-2020, а полученные за нее средства передаст ВСУ.

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