"Нынешнее и будущее": Роналду растрогал Сеть фотографиями с игрой в футбол со старшим сыном

"Нынешнее и будущее": Роналду растрогал Сеть фотографиями с игрой в футбол со старшим сыном

Подрастает достойная замена.

Звездный форвард английского " Манчестер Юнайтед " Криштиану Роналду решил посвятить свое время старшему сыну.

Так, 36-летний португалец на своей странице в Instagram выложил фотографии, где играет с 11-летним Криштиану Роналду-младшим в футбол.

""Нынешнее и будущее", — так Роналду подписал фотографию, на которой обнимает своего первенца. Криштиану-старший хорошо понимает ценность родительской любви, ведь потерял папу всего в 20 лет.

Отметим, что многие подписчики умилились этими фото.

Стоит отметить, что Роналду-младший выступает за Манчестер Юнайтед в составе возрастом до 12 лет.

В этом сезоне на счету Роналду 24 матча во всех турнирах за "красных дьяволов", 14 забитых голов и три результативных передачи.

Добавим, что пара Роналду и Джорджины Родригес воспитывает 4-х детей, а девушка беременна еще двойняшками.

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