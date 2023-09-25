"Ньюкасл" феерически поиздевался над соперником и установил уникальное достижение в АПЛ (видео)

Сразу восемь футболистов "сорок" смогли отличиться в воротах "Шеффилд Юнайтед".

"Ньюкасл" на выезде разбил "Шеффилд Юнайтед" в заключительном матче 6-го тура английской Премьер-лиги – 0:8 .

В этом поединке "сорокам" покорилось уникальное достижение. "Ньюкасл" стал первой командой в истории АПЛ, в составе которой голы в одном матче забили восемь разных игроков.

Забитыми мячами в воротах "Шеффилд Юнайтед" отличились Шон Лонгстофф (21-я минута), Дэн Берн (31'), Свен Ботман (35'), Каллум Уилсон (56'), Энтони Гордон (61'), Мигель Альмирон (68'), Бруно Гимараес (73') и Александер Исак (87').

Обзор матча

Благодаря этой феерической победе "Ньюкасл" (9 очков) подняться на восьмое место в АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" с одним баллом замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре "Ньюкасл" примет "Бернли", а "Шеффилд Юнайтед" на выезде сыграет против "Вест Хэма". Оба матча состоятся 30 сентября.

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