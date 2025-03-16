"Ньюкасл" неожиданно обыграл "Ливерпуль" и стал обладателем Кубка английской лиги (видео)

"Сороки" совершили сенсацию, одолев в борьбе за трофей безоговорочного лидера АПЛ.

"Ньюкасл" стал обладателем Кубка английской лиги сезона-2024/25. В финале турнира "сороки" на стадионе "Уэмбли" в Лондоне обыграли "Ливерпуль" со счетом 1:2 .

Подопечные Эдди Хау открыли счет в конце первого тайма – на 45-й минуте подачу углового с левого фланга ударом головой замкнул Дэн Берн.

На старте второго тайма "сороки" укрепили свое преимущество – на 52-й минуте точный удар в ближний угол нанес Александер Исак.

Команда Арне Слота на 90+4-й минуте сумела ответить голом Федерико Кьезы, но больше забить не смогла, а следовательно проиграла борьбу за трофей.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Ньюкасл"

Будет добавлен в скором времени.

"Ньюкасл" впервые в истории завоевал Кубок английской лиги. Ранее "сороки" добирались до финала этого турнира в 1976-м и 2023-м, но оба раза терпели поражение – от "Манчестер Сити" (1:2) и "Манчестер Юнайтед" (0:2) соответственно.

"Ливерпуль" в пятнадцатый раз сыграл в финале Кубка английской лиги. "Красные" 10 раз выигрывали этот трофей, что является абсолютным рекордом турнира.

Напомним, в полуфинале Кубка английской лиги мерсисайдцы одолели "Тоттенхэм" (0:1, 4:0), а "сороки" выбили из турнира "Арсенал" украинца Александра Зинченко (2:0, 2:0).

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