"Ньюкасл" победил "Манчестер Юнайтед" и ворвался в тройку лучших команд АПЛ (видео)

"Ньюкасл" на своем поле обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:0 .

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. А после перерыва хозяевам удавалось вырвать победу, забив "манкунианцам" два гола.

На 65-й минуте встречи Джо Уиллок вывел "Ньюкасл" вперед, а за две минуты до завершения основного времени Каллум Уилсон закрепил преимущество "сорок".

Обзор матча

"Ньюкасл" (50 очков) обошел "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице АПЛ и теперь занимает третье место. "Красные дьяволы" (50 баллов) опустились на четвертую позицию.

5 апреля "сороки" на выезде сыграют против "Вест Хэма" в перенесенном матче 7-го тура АПЛ. В этот же день МЮ примет "Брентфорд" в перенесенном поединке 25-го тура чемпионата Англии.

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