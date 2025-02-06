"Ньюкасл" повторно обыграл "Арсенал" без Зинченко и вышел в финал Кубка английской лиги (видео)

В решающем матче за трофей "сороки" сразятся с "Ливерпулем" или "Тоттенхэмом".

"Ньюкасл" на своем поле обыграл "Арсенал" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле завершился со счетом 2:0 .

Поскольку первая игра между командами в Лондоне закончилась поражением "канониров" со счетом 0:2, то теперь им нужно было отыгрываться. Однако сделать это не удалось. Более того, подопечные Микеля Артеты так и не смогли ни разу поразить ворота соперника.

А вот "сороки" сумели отличиться двумя результативными ударами. Сначала на 19-й минуте точный удар нанес Джейкоб Мерфи. А затем на 52-й минуте Энтони Гордон установил окончательный счет в этом противостоянии.

Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко весь матч провел на скамейке для запасных.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Ньюкасл" вышел в финал Кубка английской лиги, где сразится с победителем пары "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

Первый матч завершился победой "шпор" со счетом 1:0. Ответный поединок состоится 6 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени

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