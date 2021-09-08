"О его теле нужно заботиться, как о Ferrari": бывший шеф-повар Роналду рассказал о чемпионском питании Криштиану

"О его теле нужно заботиться, как о Ferrari": бывший шеф-повар Роналду рассказал о чемпионском питании Криштиану

Стало известно, какой диеты придерживается легендарный футболист.

Джорджио Бароне, бывший шеф-повар звездного новичка "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, рассказал о питании португальского форварда.

"В его рационе нет дорогих продуктов, но есть здоровая пища. Я использовал органические и натуральные продукты - рыбу, курицу, телятину, яйца, авокадо, кокосовое масло и черный рис.

О его теле нужно заботиться так, будто это Ferrari. Я готовил на кокосовом масле. Также важно пить много воды - но очищенной. И много пить.

Конечно, все это сочетается с тяжелыми тренировками. Но отдых так же важен, как тренировки и питание, в том числе после обеда. И есть рано вечером, а не поздно ", - цитирует Бароне Mirror.

Также Джорджио рассказал, что любимая пища Криштиану - рыба, нежирные белковые блюда, цельнозерновые продукты и салаты, так как белки помогают наращивать и восстанавливать мышцы и замедляют их старение.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Роналду прибыл на первую тренировку в "Манчестер Юнайтед" на роскошном авто и похвастался трюками.

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