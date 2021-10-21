"О проститутках позаботится сама жизнь": сексапильная жена звездного футболиста ПСЖ простила ему измену

"О проститутках позаботится сама жизнь": сексапильная жена звездного футболиста ПСЖ простила ему измену

Похоже, что Мауро Икарди и Ванда Нара снова вместе.

Одна из самых известных пар мирового футбола, форвард ПСЖ Мауро Икарди и его жена и по совместительству агент Ванда Нара, помирились после громкого любовного скандала. Об этом можно судить исходя из их последних публикаций в Instagram.

Недавно 34-летняя блондинка в соцсетях обвинила мужа в супружеской измене. "Ты убил еще одну семью ради проститутки!", - написала Ванда в сторис Instagram, отписалась от футболиста и удалила все совместные фотографии. А СМИ сообщали, что любовницей-разлучницей была аргентинская модель, актриса и певица Евгения Суарес.

По семейным обстоятельствам Икарди пропустил тренировку ПСЖ, а Ванда покинула Париж вместе с детьми. Однако 20 октября Икарди опубликовал у себя в Instagram совместную фотографию с женой, где нежно ее обнимает.

"Спасибо, моя любовь, за то, что продолжаешь верить в нашу прекрасную семью, спасибо за то, что ты являешься двигателем нашей совместной жизни. Я люблю тебя. Как больно причинять боль своим близким. Исцелиться можно только тогда, когда получаешь прощение от тех, кому ты причинил боль", - написал Мауро под снимком.

Позже аргентинский футболист выложил еще два фото с женой.

"Обними меня крепче и никогда не отпускай, Ванда", - подписал первую фотографию нападающий ПСЖ.

На втором фото звездного футболиста горячо обнимает жена, которую он и отметил в подписи.

Вероятно, Ванда решила простить мужу измену. 21 октября она впервые после конфликта опубликовала совместные фото с мужем и добавила подпись: "Я думаю о своей семье. О проститутках позаботится сама жизнь".

instagram.com/wanda_icardi

Нара и Икарди поженились 27 мая 2014 года. Ванда ушла к Мауро от другого футболиста - Макси Лопеса .

. От первого брака у экс-модели осталось трое сыновей. Нынешнему мужу Нара родила двух дочерей.

В 2015 году Икарди уволил своего агента, функции которого после этого стала выполнять его жена.

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

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