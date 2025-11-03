"О "золоте" УПЛ можно уже забыть": легенда "Динамо" отреагировал на поражение от "Шахтера"

"Шахтер" – "Динамо" / © ФК Шахтер

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча "бело-синих" против донецкого "Шахтера" в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

"Однозначно могу сказать, что игроки "Шахтера" намного, на голову, индивидуально сильнее динамовцев. У "Динамо" совсем нет средней линии. Нет игроков, которые могли бы создать атаку.

С такой игрой и составом о "золоте" УПЛ можно уже забыть. Нужно усиление, но где его брать? Где взять хорошего нападающего? Где взять классных полузащитников, которые будут кормить нападающего передачами, прострелами? Для этого требуются совсем другие расходы. У Шовковского сейчас игроков на два состава, но толку от этого никакого", – рассказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту BLIK.ua.

Отметим, что Сабо – легенда "Динамо". Он играл за "бело-синих" с 1959 по 1969 год. В составе киевского клуба четырежды выиграл чемпионат (1961, 1966, 1967, 1968) и дважды Кубок СССР (1964, 1966).

Также Йожеф пять раз был главным тренером "Динамо" (1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005, 2007). Под его руководством команда выиграла по два чемпионата (1994, 1996) и Кубка Украины (1996, 2005).

Кроме работы с "Динамо" он дважды возглавлял сборную Украины (1994, 1996-1999).

Напомним, Классическое на "Арене Львов" завершилось победой "Шахтера" со счетом 3:1 . Подопечные Арды Турана взяли реванш у "Динамо" за поражение (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Таким образом, "Шахтер" прервал беспроигрышную серию "Динамо" в УПЛ, которая была рекордной в истории столичного клуба.

Победа над киевлянами позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

Ранее сообщалось, что игрок "Шахтера" прокомментировал стычку с Ярмоленко, который схватил его за горло в Классическом.