"Об этом нужно говорить, об этом нужно кричать": Зинченко о войне в Украине

"Об этом нужно говорить, об этом нужно кричать": Зинченко о войне в Украине

Накануне футболист Александр Зинченко растрогал мир, окутав чемпионский кубок АПЛ украинским флагом.

Украинский футболист Александр Зинченко, который накануне помог своей команде добыть в борьбе восьмое чемпионство в истории, рассказал отношение к войне в Украине иностранцев, о родных в Украине и о матче 1 июня, где сыграет Украина и Шотландия.

Об этом украинский футболист рассказал в эфире "Сніданок з 1+1".

"Уже идет третий месяц с того дня, когда Россия полномасштабно вторглась в нашу страну. Вначале люди говорили об этом очень много, я слышал почти повсюду о войне, о том, что происходит в нашей стране, но как-то со временем все это немного затихает и затихает. Это не очень мне нравится. Об этом нужно говорить, об этом нужно кричать, весь мир должен знать правду", — подчеркнул он.

По словам футболиста, многие его родные остались в Украине, и как миллионы наших граждан тоже прячутся в бомбоубежищах.

Он также отметил, что очень важно, чтобы все украинцы рассказывали о войне в Украине по всему миру.

"Я не знаю, буду ли я полезен для своей страны с автоматом в руках, но я чувствую, что моя миссия говорит вместе со своей аудиторией, которую я имею в Instagram, я должен говорить всему миру, показывать и освещать все, что происходит в Украине. Я очень горжусь, что я – украинец. Когда я держу флаг Украины в руках – это незабываемые эмоции. Это то, что нужно делать каждому украинцу, прославляющему наше государство", — сказал Зинченко.

По словам футболиста, его поддерживают даже школьники, которые подходят к футболисту и говорят, что молятся за Украину.

Он также подтвердил, что привезет победный кубок в Украину.

Александр Зинченко прокомментировал ожидания от матча, который состоится 1 июня между Украиной и Шотландией.

"Для меня это будет один из матчей моей жизни. Каждый из нас будет бороться и отдавать себя не на 100%, а на все 200%", — подчеркнул футболист.

Напомним, украинский защитник Александр Зинченко растрогался, празднуя победу над "Астон Виллой" и титул чемпиона АПЛ.

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