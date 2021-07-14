Об Украине и допинге: российских олимпийцев учат "правильно" отвечать журналистам на Играх-2020

Спортмены с РФ получили инструкцию для ответов на "провокационные" вопросы.

Российским спортсменам дали инструкцию, как вести себя во время Олимпийских игр-2020 в Токио. В частности их предупредили о рисках провокаций и разослали заготовленные ответы на вопросы о Крыме, Донбассе, харассменте, движении за права темнокожих, допинге и санкциях.

Фрагмент из документа приводит издание "Ведомости". Пресс-служба Олимпийского комитета России подтвердила подготовку документа.

Как российских спортсменов учат отвечать на вопросы:

о политике: "No comment" (без комментариев);

"No comment" (без комментариев); о Black Lives Matter (BLM) - движение за права темнокожих: нужно объяснить, что отношение к движению - личное дело каждого, "но Олимпиада ни в коем случае не должна становиться площадкой для любых акций и жестов";

- движение за права темнокожих: нужно объяснить, что отношение к движению - личное дело каждого, "но Олимпиада ни в коем случае не должна становиться площадкой для любых акций и жестов"; о Крыме и Донбассе: не обсуждать, "спорт должен оставаться вне политики";

не обсуждать, "спорт должен оставаться вне политики"; о допинг-скандале: спортсмену ничего об этом сказать, потому что он в них не участвовал; санкции должен комментировать тот, кто их вводил;

спортсмену ничего об этом сказать, потому что он в них не участвовал; санкции должен комментировать тот, кто их вводил; о харассменте: "Я с этим никогда не сталкивалась (-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах". Спортсмену предлагают сказать, что спортивный мир справится с этой проблемой;

"Я с этим никогда не сталкивалась (-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах". Спортсмену предлагают сказать, что спортивный мир справится с этой проблемой; о запрете выступать под флагом России: спортсменам предлагается говорить, что они все равно представляют родину, это большая честь, и хотелось бы слышать гимн РФ.

ОКР предупредил своих спортсменов, что "неосторожный" ответ может иметь негативное влияние, поэтому они должны быть готовы к провокационным вопросам, которые якобы ставят специально обученные люди.

Кроме того, российских атлетов призвали быть осторожными и не поддаваться на провокации в социальных сетях. Комитет сообщил, что спортсмены уже сталкиваются с "буллингом со стороны пользователей". ОКР просит олимпийцев внимательно относиться к тому, что они пишут, какие фото выкладывают, а также под какими сообщениями оставляют лайки и комментарии.

Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года были перенесены на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.

на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса. Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

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