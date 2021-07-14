Об Украине и допинге: российских олимпийцев учат "правильно" отвечать журналистам на Играх-2020

Спортмены с РФ получили инструкцию для ответов на "провокационные" вопросы.
Российским спортсменам дали инструкцию, как вести себя во время Олимпийских игр-2020 в Токио. В частности их предупредили о рисках провокаций и разослали заготовленные ответы на вопросы о Крыме, Донбассе, харассменте, движении за права темнокожих, допинге и санкциях.
Фрагмент из документа приводит издание "Ведомости". Пресс-служба Олимпийского комитета России подтвердила подготовку документа.
Как российских спортсменов учат отвечать на вопросы:
- о политике: "No comment" (без комментариев);
- о Black Lives Matter (BLM) - движение за права темнокожих: нужно объяснить, что отношение к движению - личное дело каждого, "но Олимпиада ни в коем случае не должна становиться площадкой для любых акций и жестов";
- о Крыме и Донбассе: не обсуждать, "спорт должен оставаться вне политики";
- о допинг-скандале: спортсмену ничего об этом сказать, потому что он в них не участвовал; санкции должен комментировать тот, кто их вводил;
- о харассменте: "Я с этим никогда не сталкивалась (-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах". Спортсмену предлагают сказать, что спортивный мир справится с этой проблемой;
- о запрете выступать под флагом России: спортсменам предлагается говорить, что они все равно представляют родину, это большая честь, и хотелось бы слышать гимн РФ.
ОКР предупредил своих спортсменов, что "неосторожный" ответ может иметь негативное влияние, поэтому они должны быть готовы к провокационным вопросам, которые якобы ставят специально обученные люди.
Кроме того, российских атлетов призвали быть осторожными и не поддаваться на провокации в социальных сетях. Комитет сообщил, что спортсмены уже сталкиваются с "буллингом со стороны пользователей". ОКР просит олимпийцев внимательно относиться к тому, что они пишут, какие фото выкладывают, а также под какими сообщениями оставляют лайки и комментарии.
- Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года были перенесены на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.
- Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.