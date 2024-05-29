"Оба бойца хотят этого": промоутер рассказал, когда станет известна дата реванша Усик – Фьюри

Фрэнк Уоррен не сомневается, что второй поединок между украинцем и британцем непременно состоится.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, когда собираются официально объявить дату боя-реванша между его клиентом и абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком.

По словам Уоррена, это может произойти уже в июне. Он подтвердил, что украинец и британец заявили о намерениях провести второй очный поединок, который, по его мнению, будет еще более грандиозным, чем первый.

"Я разговаривал с Фьюри после боя и, очевидно, когда он вернулся, просто чтобы убедиться, что с ним все хорошо. Он был очень разочарован, но крайне философски настроен.

Реванш в любом случае был подписан еще до того, как состоялся первый бой. Эта дата будет назначена в течение следующего месяца или около того. Оба бойца сказали, что хотят этого, поэтому мы будем на это опираться.

Это был потрясающий бой, два абсолютных гладиатора, которые ничего не оставили на ринге в эпической схватке, в самом важном бою 21 века. Бой был очень конкурентным, и я думаю, что в следующий раз он будет еще более масштабным", – заявил Уоррен в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Фьюри официально активировал опцию о реванше с Усиком. По словам промоутера Боба Арума, второй бой между украинцем и британцем состоится в конце 2024-го или в начале 2025 года в Эр-Рияде.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Напомним, Международная боксерская федерация (IBF) собиралась забрать у Усика чемпионский пояс после победы над Фьюри. Однако команда украинского боксера обратилась к организации с просьбой разрешить ему сохранить титул и отсрочить обязательную защиту.

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