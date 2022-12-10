"Оба имеют хороший "двигатель": промоутер жертвы Усика назвал фаворита боя за "асболюта"

Эдди Хирн, промоутер британского эксчемпиона Энтони Джошуа, высказался о возможном поединке за "абсолюта" супертяжелого веса между Александром Усиком (20-0, 13 KO) и Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Если посмотреть на габариты Фьюри, то он очень хорош. Тайсон и Александр – два фантастических боксерских ума. Считаю, что это будет увлекательный поединок. Будут биться два контрпанчера. Это будет очень интересный бой для фанов бокса.

Нужно поставить на Тайсона Фьюри из-за его габаритов. Я думаю, что хороший великий боец всегда победит хорошего маленького бойца. Они оба элитных бойца, у них очень хорошая техника, потрясающий боксерский интеллект. Так что в этом плане я ставлю их на один уровень. Оба имеют хороший "двигатель". В Усике он просто невероятный. Но я предпочитаю Фьюри из-за его габаритов", – сказал Хирн в комментарии YouTube-канала Boxing Social.

Напомним, после своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

Ожидается, что поединок состоится в начале 2023 года. Стороны пока не подписали контракт на бой, поэтому он не утвержден официально.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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