"Обдуманный и взвешенный шаг": недавний участник еврокубков снялся с УПЛ

Официальное заявление клуба.
Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин, которого ранее отстранили от футбольной деятельности на пять лет, сообщил, что клуб приостанавливает свою деятельность и снимается с розыгрыша Украинской Премьер-лиги (УПЛ).
"Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона! Это непростой, но вместе с тем - обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце.
Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку.
Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб "Олимпик" снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами", - цитирует Гельзина официальный сайт клуба.
- Минувший сезон "Олимпик" завершил на предпоследнем месте в УПЛ.
- В высшем украинском дивизионе донецкий клуб выступал с 2014 года.
- В сезоне-2017/2018 "Олимпик", сыграв в Лиге Европы, дебютировал в еврокубках.