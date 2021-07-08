"Обдуманный и взвешенный шаг": недавний участник еврокубков снялся с УПЛ

Официальное заявление клуба.

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин, которого ранее отстранили от футбольной деятельности на пять лет, сообщил, что клуб приостанавливает свою деятельность и снимается с розыгрыша Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

"Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона! Это непростой, но вместе с тем - обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце.

Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку.

Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб "Олимпик" снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами", - цитирует Гельзина официальный сайт клуба.

Минувший сезон "Олимпик" завершил на предпоследнем месте в УПЛ.

на предпоследнем месте в УПЛ. В высшем украинском дивизионе донецкий клуб выступал с 2014 года.

В сезоне-2017/2018 "Олимпик", сыграв в Лиге Европы, дебютировал в еврокубках.

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