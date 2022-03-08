Объединились против войны: ATP, WTA, ITF и турниры "Большого шлема" готовят финансовую помощь Украине

Объединились против войны: ATP, WTA, ITF и турниры "Большого шлема" готовят финансовую помощь Украине

Теннисные организации направят вместе 700 тысяч долларов.

ATP, WTA, ITF и турниры "Большого шлема" пожертвуют на гуманитарную помощь Украине, которая продолжает бороться с российскими оккупантами, по 100 тысяч долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте ATP.

Отмечается, что организации в сумме дадут 700 тысяч.

Турниры "Большого шлема" – Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open. Все они вместе с ATP, WTA и ITF также предоставляют возможность всем желающим приобщиться к пожертвованиям.

Напомним, что вторая ракетка мира Новак Джокович написал украинскому теннисистку Сергею Стаховскому и предложил финансовую помощь Украине.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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