Оберхоф-2022: расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Оберхоф-2022: расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Он состоится без зрителей.

С 6-го по 9 января в немецком Оберхофе состоится пятый этап Кубка мира по биатлону-2021/22.

В программу этого этапа вошли спринты, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также гонки преследования.

Отметим, что все гонки этого этапа состоятся при пустых трибунах из-за действующих в стране антикоронавирусных ограничений.

5 ЭТАП

Оберхоф (Германия)

6-9 января

6 января

15:15 - Спринт, 10 км, мужчины

7 января

15:15 - Спринт, 7,5 км, женщины

8 января

13:15 - Смешанная эстафета

15:45 - Одиночная смешанная эстафета

9 января

13:30 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Перший. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

Результаты украинцев на Кубке мира-2021/22