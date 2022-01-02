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Оберхоф-2022: расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

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Оберхоф-2022: расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

biathlon.com.ua

Он состоится без зрителей.

С 6-го по 9 января в немецком Оберхофе состоится пятый этап Кубка мира по биатлону-2021/22.

В программу этого этапа вошли спринты, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также гонки преследования.

Отметим, что все гонки этого этапа состоятся при пустых трибунах из-за действующих в стране антикоронавирусных ограничений.

5 ЭТАП
Оберхоф (Германия)
6-9 января

6 января

15:15 - Спринт, 10 км, мужчины

7 января

15:15 - Спринт, 7,5 км, женщины

8 января

13:15 - Смешанная эстафета

15:45 - Одиночная смешанная эстафета

9 января

13:30 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Перший. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.

  • Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
  • Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

Результаты украинцев на Кубке мира-2021/22

  • Сейчас в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев являются Дмитрий Пидручный (29-е место и 108 баллов) - у мужчин и Елена Билосюк (29-е, 103) - у женщин.
  • В рейтинге Кубка наций украинская мужская команда располагается на восьмой строчке (2063 очка), женская - на девятой (2095). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку - шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.
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