Оберхоф-2022: расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Он состоится без зрителей.
С 6-го по 9 января в немецком Оберхофе состоится пятый этап Кубка мира по биатлону-2021/22.
В программу этого этапа вошли спринты, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также гонки преследования.
Отметим, что все гонки этого этапа состоятся при пустых трибунах из-за действующих в стране антикоронавирусных ограничений.
5 ЭТАП
Оберхоф (Германия)
6-9 января
6 января
15:15 - Спринт, 10 км, мужчины
7 января
15:15 - Спринт, 7,5 км, женщины
8 января
13:15 - Смешанная эстафета
15:45 - Одиночная смешанная эстафета
9 января
13:30 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Перший. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.
Результаты украинцев на Кубке мира-2021/22
- Сейчас в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев являются Дмитрий Пидручный (29-е место и 108 баллов) - у мужчин и Елена Билосюк (29-е, 103) - у женщин.
- В рейтинге Кубка наций украинская мужская команда располагается на восьмой строчке (2063 очка), женская - на девятой (2095). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку - шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.