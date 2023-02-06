Оберхоф-2023: расписание гонок чемпионата мира по биатлону и где смотреть

Планетарное первенство по биатлону пройдет с 8-го по 19 февраля в немецком Оберхофе.

С 8-го по 19 февраля в немецком Оберхофе состоится чемпионат мира по биатлону 2023 года.

В программу соревнований вошли смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, сингл-микст, эстафеты и масс-старты.

Чемпионат мира станет главным стартом биатлонного сезона-2022/23. После него соревнования Кубка мира возобновятся 2 – 5 марта седьмым этапом сезона в Нове-Место (Чехия).

Расписание гонок чемпионата мира по биатлону

8 февраля

15:45 – Смешанная эстафета

10 февраля

15:30 – Спринт, 7.5 км, женщины

11 февраля

15:30 – Спринт, 10 км, мужчины

12 февраля

14:25 – Гонка преследования, 10 км, женщины

16:30 – Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

14 февраля

15:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

15 февраля

15:30 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

16 февраля

16:10 – Одиночная смешанная эстафета

18 февраля

12:45 – Эстафета, 4х7.5 км, мужчины

16:00 – Эстафета, 4х6 км, женщины

19 февраля

13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины

16:15 – Масс-старт, 12.5 км, женщины

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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