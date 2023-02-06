Оберхоф-2023: расписание гонок чемпионата мира по биатлону и где смотреть

Планетарное первенство по биатлону пройдет с 8-го по 19 февраля в немецком Оберхофе.
С 8-го по 19 февраля в немецком Оберхофе состоится чемпионат мира по биатлону 2023 года.
В программу соревнований вошли смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, сингл-микст, эстафеты и масс-старты.
Чемпионат мира станет главным стартом биатлонного сезона-2022/23. После него соревнования Кубка мира возобновятся 2 – 5 марта седьмым этапом сезона в Нове-Место (Чехия).
Расписание гонок чемпионата мира по биатлону
8 февраля
15:45 – Смешанная эстафета
10 февраля
15:30 – Спринт, 7.5 км, женщины
11 февраля
15:30 – Спринт, 10 км, мужчины
12 февраля
14:25 – Гонка преследования, 10 км, женщины
16:30 – Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
14 февраля
15:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
15 февраля
15:30 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
16 февраля
16:10 – Одиночная смешанная эстафета
18 февраля
12:45 – Эстафета, 4х7.5 км, мужчины
16:00 – Эстафета, 4х6 км, женщины
19 февраля
13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины
16:15 – Масс-старт, 12.5 км, женщины
Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
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