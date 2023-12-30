Оберхоф-2024: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

В программу первого этапа нового года включены спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

4 – 7 января в немецком Оберхофе состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону-2023/24.

В программу соревнований первого этапа в 2024 году вошли спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

Отметим, что в этом сезоне Кубка мира по биатлону запланированы два этапа в Германии. Пятый этап Кубка мира будет принимать 10 – 14 января немецкий Рупольдинг.

Расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону

4 января

13:30 – Спринт, 10 км, мужчины

5 января

15:25 – Спринт, 7,5 км, женщины

6 января

13:25 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:40 – Гонка преследования, 10 км, женщины

7 января

12:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

15:25 – Эстафета, 4х6 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Общий зачет Кубка мира по биатлону

По итогам трех этапов Кубка мира по биатлону-2023/24 лидером мужского общего зачета является норвежец Йоханнес Бьо (484 очка), который является действующим обладателем Большого хрустального глобуса. На 73 балла от него отстает его брат Тарьей Бьо.

В женской классификации первое место занимает француженка Жюстин Бреза-Буше (427 очков). На 10 баллов от нее отстает норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

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