Оберхоф-2025: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Это первый этап Кубка мира по биатлону в новом году.

9-12 января немецкий Оберхоф будет принимать четвертый этап Кубка мира по биатлону-2024/25.

В его программу включены спринты, гонки преследования, а также классическая и одиночная смешанные эстафеты.

Следует отметить, что это будет первый этап Кубка мира по биатлону в 2025 году. Следующий этап состоится 15-19 января в немецком Рупольдинге.

Расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25

9 января

15:20 – Спринт, 7,5 км, женщины

10 января

15:20 – Спринт, 10 км, мужчины

11 января

13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

12 января

13:20 — Смешанная эстафета

15:30 – Одиночная смешанная эстафета

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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