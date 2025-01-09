Оберхоф-2025: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Это первый этап Кубка мира по биатлону в новом году.
9-12 января немецкий Оберхоф будет принимать четвертый этап Кубка мира по биатлону-2024/25.
В его программу включены спринты, гонки преследования, а также классическая и одиночная смешанные эстафеты.
Следует отметить, что это будет первый этап Кубка мира по биатлону в 2025 году. Следующий этап состоится 15-19 января в немецком Рупольдинге.
Расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25
9 января
15:20 – Спринт, 7,5 км, женщины
10 января
15:20 – Спринт, 10 км, мужчины
11 января
13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
12 января
13:20 — Смешанная эстафета
15:30 – Одиночная смешанная эстафета
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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