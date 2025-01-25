Обидчица Свитолиной одолела белоруску Соболенко и стала победительницей Australian Open-2025

Американская теннисистка Мэдисон Киз стала победительницей Australian Open-2025 в женском одиночном разряде.

В финале турнира 29-летние представительница США (WTA №14) одолела нейтральную теннисистку с белорусским паспортом Арину Соболенко (WTA №1).

Матч продолжался 2 часа 4 минуты и завершился со счетом 6:3, 2:6, 7:5.

Киз впервые в карьере выиграла турнир Grand Slam. Ранее она потерпела поражение в финале US Open-2017.

Соболенко же упустила шанс в третий раз подряд выиграть Открытый чемпионат Австралии после побед в 2023 и 2024 годах.

Добавим, что лучший результат среди украинок на Australian Open-2025 показала Элина Свитолина, которая в четвертьфинале потерпела поражение от Мэдисон Киз.

Ранее сообщалось, что стали известны финалисты Australian Open-2025 в мужском одиночном разряде.

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