Обидчица Свитолиной сенсационно вылетела: определились финалистки Roland Garros-2023

Состоялись матчи 1/2 финала Roland Garros -2023 в женском одиночном разряде. По их итогам стали известны финалистки французского мейджора.

В главном поединке турнира Большого шлема сыграют чешка Каролина Мухова и полька Ига Швентек.

На стадии полуфинала Мухова сенсационно победила вторую ракетку планеты – белоруску Арину Соболенко, выступающую в нейтральном статусе из-за войны в Украине. Добавим, что украинка Элина Свитолина остановилась в четвертьфинале Roland Garros, проиграв именно Соболенко.

В другом полуфинале Швентек одержала победу над Беатрис Хаддад Майей из Бразилии. Тем самым, польская теннисистка гарантировала себе сохранение статуса первой ракетки мира по итогам Открытого чемпионата Франции.

Результаты матчей 1/2 финала Roland Garros-2023 (женщины)

Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (нейтральный статус) – 2:1 (7:6, 6:7, 7:5)

Ига Швентек (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 2:0 (6:2, 7:6)

Женский финал Roland Garros-2023 запланирован на субботу, 10 июня.

Швентек попытается защитить звание действующей чемпионки турнира. В прошлом году полька в решающем поединке обыграла американку Кори Гауфф. Также Ига выигрывала Roland Garros в 2020 году.

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