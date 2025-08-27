- Дата публикации
Категория
Проспорт
- 99
- 1 мин
Обидчик "Динамо" одолел сербский клуб и впервые вышел в основную стадию Лиги чемпионов
"Пафос" в двухматчевом противостоянии оказался сильнее "Црвены Звезды".
Кипрский "Пафос" впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.
В раунде плей-офф квалификации чемпион Кипра в двухматчевой дуэли одолел сербскую "Црвену Звезду".
Первая встреча в Белграде завершилась победой "Пафоса" со счетом 2:1. В ответном поединке сербская команда открыла счет на 60-й минуте усилиями Мирко Иванича.
Счет в двухматчевом противостоянии стал равным и клубы были близки к экстра-таймам. Однако в компенсированное ко второму тайма время Жажа забил за "Пафос" и вывел кипрский коллектив в основную стадию Лиги чемпионов.
Отметим, что "Пафос" в третьем раунде отбора Лиги чемпионов прошел киевское "Динамо", дважды обыграв чемпиона Украины (1:0, 2:0).
"Пафос" впервые в истории выступит в основном раунде Лиги чемпионов. До этого сезона клуб из одноименного города никогда не играл даже в квалификации самого престижного евротурнира.
Ранее сообщалось, что казахстанский "Кайрат" оформил исторический выход в основной этап Лиги чемпионов.