Обидчик "Днепра-1" одолел клуб Малиновского: результаты первых матчей 3-го раунда отбора Лиги чемпионов

Ответные поединки 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов состоятся 15 и 16 августа.
8 – 9 августа состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Греческий "Панатинаикос", который на прошлой стадии соревнований выбил "Днепр-1", дома обыграл французский "Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского. Минимальную победу (1:0) "зеленым" принес гол экс-вингера донецкого "Шахтера" Бернарда.
Добавим, что Малиновский не заявлен за "провансальцев" в Лигу чемпионов. Вскоре украинец должен сменить клуб.
Очередную сенсацию в квалификации самого престижного евротурнира создал фарерский "Клаксвик", победивший в первой игре на своем поле норвежский "Мольде" (2:1). Ранее команда установила историческое достижение – "Клаксвик" стал первым футбольным клубом в истории своей страны, гарантировавшим себе участие на групповом этапе еврокубков (как минимум Лиги конференций – прим.).
В свою очередь, гол украинского полузащитника Владислава Кочергина помог польскому "Ракуву" одержать победу над кипрской командой "Арис" Лимасол (2:1).
Матч между афинским АЕКом и загребским "Динамо", который должен был состояться 8 августа в столице Греции, был перенесен из-за убийства фаната хозяев в массовой драке.
Результаты первых матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Вторник, 8 августа
"Копенгаген" (Дания) – "Спарта" Прага (Чехия) – 0:0
"Ракув" (Польша) – "Арис" Лимассол (Кипр) – 2:1
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – "Штурм" (Австрия) – 4:1
"Клаксвик" (Фареры) – "Мольде" (Норвегия) – 2:1
"Брага" (Португалия) – "Бачка-Топола" (Сербия) – 3:0
"Олимпия" Любляна (Словения) – "Галатасарай" (Турция) – 0:3
АЕК Афины (Греция) – "Динамо" Загреб (Хорватия) – перенесен
Среда, 9 августа
"Панатинаикос" (Греция) – "Марсель" (Франция) – 1:0
"Слован" Братислава (Словакия) – "Маккаби" Хайфа (Израиль) – 1:2
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Серветт" (Швейцария) – 2:1
Ответные поединки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся через неделю, 15 и 16 августа.
Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 клуба, 26 из них автоматически вышли в групповой раунд. Еще шесть путевок в основной раунд престижного евротурнира разыгрываются в квалификации.
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