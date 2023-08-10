Обидчик "Днепра-1" одолел клуб Малиновского: результаты первых матчей 3-го раунда отбора Лиги чемпионов

8 – 9 августа состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Греческий "Панатинаикос", который на прошлой стадии соревнований выбил "Днепр-1", дома обыграл французский "Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского. Минимальную победу (1:0) "зеленым" принес гол экс-вингера донецкого "Шахтера" Бернарда.

Добавим, что Малиновский не заявлен за "провансальцев" в Лигу чемпионов. Вскоре украинец должен сменить клуб.

Очередную сенсацию в квалификации самого престижного евротурнира создал фарерский "Клаксвик", победивший в первой игре на своем поле норвежский "Мольде" (2:1). Ранее команда установила историческое достижение – "Клаксвик" стал первым футбольным клубом в истории своей страны, гарантировавшим себе участие на групповом этапе еврокубков (как минимум Лиги конференций – прим.).

В свою очередь, гол украинского полузащитника Владислава Кочергина помог польскому "Ракуву" одержать победу над кипрской командой "Арис" Лимасол (2:1).

Матч между афинским АЕКом и загребским "Динамо", который должен был состояться 8 августа в столице Греции, был перенесен из-за убийства фаната хозяев в массовой драке.

Результаты первых матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Вторник, 8 августа

"Копенгаген" (Дания) – "Спарта" Прага (Чехия) – 0:0

"Ракув" (Польша) – "Арис" Лимассол (Кипр) – 2:1

ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – "Штурм" (Австрия) – 4:1

"Клаксвик" (Фареры) – "Мольде" (Норвегия) – 2:1

"Брага" (Португалия) – "Бачка-Топола" (Сербия) – 3:0

"Олимпия" Любляна (Словения) – "Галатасарай" (Турция) – 0:3

АЕК Афины (Греция) – "Динамо" Загреб (Хорватия) – перенесен

Среда, 9 августа

"Панатинаикос" (Греция) – "Марсель" (Франция) – 1:0

"Слован" Братислава (Словакия) – "Маккаби" Хайфа (Израиль) – 1:2

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Серветт" (Швейцария) – 2:1

Ответные поединки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся через неделю, 15 и 16 августа.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 клуба, 26 из них автоматически вышли в групповой раунд. Еще шесть путевок в основной раунд престижного евротурнира разыгрываются в квалификации.

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