Обидчик "Днепра-1" потерпел поражение: результаты первых матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов

22-23 августа состоялись первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Греческий "Панатинаикос", который во 2-м раунде отбора выбил "Днепр-1", на выезде уступил португальской "Браге". Матч завершился со счетом 2:1.

В свою очередь, польский "Ракув" украинского полузащитника Владислава Кочергина дома минимально проиграл датскому "Копенгагену" (0:1). Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 80 минут.

Результаты первых матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Вторник, 22 августа

"Антверпен" (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) – 1:0

"Ракув" (Польша) – "Копенгаген" (Дания) – 0:1

"Рейнджерс" (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2

Среда, 23 августа

"Брага" (Португалия) – "Панатинаикос" (Греция) – 2:1

"Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 0:0

"Мольде" (Норвегия) – "Галатасарай" (Турция) – 2:3

Ответные поединки запланированы на 29/30 августа. Победители двухматчевых противостояний попадут в групповой раунд Лиги чемпионов. Неудачники сыграют на групповой стадии Лиги Европы.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 клуба, 26 из них автоматически вышли в групповой раунд. В том числе прямую путевку в группу ЛЧ получил чемпион Украины – донецкий "Шахтер".

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов запланирована на 31 августа

Читайте также:

Динамо – Бешикташ: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

"Днепр-1" в меньшинстве спасся от поражения в первом матче плей-офф отбора Лиги конференций

Славия – Заря: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы