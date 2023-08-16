Обидчик "Днепра-1" выбил "Марсель": результаты матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 15 августа, состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

По их итогам стали известны пять из шести пар раунда плей-офф отбора главного еврокубка.

Греческий "Панатинаикос", который на прошлой стадии соревнований выбил "Днепр-1", теперь оставил за бортом турнира и французский "Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Провансальцы" без украинца, который не заявлен на Лигу чемпионов и сейчас ищет себе новый клуб, уступили по итогам серии пенальти.

После минимального выездного поражения (1:0) французский клуб дома победил в основное время встречи со счетом 2:1. На дубль Пьера-Эмерика Обамеянга греки ответили голом Фотиса Йоаннидиса с пенальти на 90+9-й минуте, который позволил перевести игру в экстра-таймы.

Польский "Ракув" украинского полузащитника Владислава Кочергина также вышел в следующую стадию, на выезде обыграв кипрский клуб "Арис" Лимасол – 0:1. В домашнем матче "Ракув" с голом Кочергина также победил (2:1).

А вот фарерский "Клаксвик", который в первой игре на своем поле победил норвежский "Мольде" (2:1), в ответном матче уступил по итогам овертаймов (2:0) и продолжит борьбу в Лиге Европы. Ранее команда установила историческое достижение – "Клаксвик" стал первым футбольным клубом в истории своей страны, гарантировавшим себе участие на групповом этапе еврокубков (как минимум Лиги конференций – прим.).

Последний участник решающего раунда отбора ЛЧ определится в субботу, 19 августа, в матче между афинским АЕКом и загребским "Динамо". Поединок должен был состояться еще 8 августа в столице Греции, но был перенесен из-за убийства фаната хозяев в массовой драке.

Результаты матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Вторник, 15 августа

"Арис" Лимассол (Кипр) – "Ракув" (Польша) – 0:1 (первая игра – 1:2)

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Слован" Братислава (Словакия) – 3:1 (первая игра – 2:1)

"Мольде" (Норвегия) – "Класвик" (Фарерские острова) – 2:0 (доб. время) (первая игра – 1:2)

"Спарта" Прага (Чехия) – "Копенгаген" (Дания) – 3:3 (пен. 2:4) (первая игра – 0:0)

"Бачка-Топола" (Сербия) – "Брага" (Португалия) – 1:4 (первая игра – 0:3)

"Галатасарай" (Турция) – "Олимпия" Любляна (Словения) – 1:0 (первая игра – 3:0)

"Динамо" Загреб (Хорватия) – АЕК Афины (Греция) – 1:2

"Серветт" (Швейцария) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 1:1 (первая игра – 1:2)

"Штурм" (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:3 (первая игра – 1:4)

"Марсель" (Франция) – "Панатинаикос" (Греция) – 2:1 (пен. 3:4) (первая игра – 0:1)

Пары плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов

Путь чемпионов

"Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Янг Бойз" (Швейцария)

"Антверпен" (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) / "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Ракув" (Польша) – "Копенгаген" (Дания)

"Мольде" (Норвегия) – "Галатасарай" (Турция)

Путь представителей лиг

"Рейнджерс" (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды)

"Брага" (Португалия) – "Панатинаикос" (Греция)

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся 22/23 августа, а ответные поединки – 29/30 августа.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 клуба, 26 из них автоматически вышли в групповой раунд. В том числе прямую путевку в группу ЛЧ получил чемпион Украины – донецкий "Шахтер".

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов запланирована на 31 августа

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