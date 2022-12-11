Обидчик Ломаченко поднялся с нокдауна и завоевал чемпионский титул (видео)

Теофимо Лопес завладел поясом WBO International в первом полусреднем весе.
Американский боксер Теофимо Лопес победил испанца Сандора Мартина в поединке за титул интернационального чемпиона WBO в первом полусреднем весе, который состоялся в Нью-Йорке (США).
В начале боя американец и испанец устроили обмен ударами, в результате чего Лопес во втором раунде даже побывал в нокдауне.
. @SandorMartin with HUGE скачок в R2 pic.twitter.com/11urkis4n1— Top Rank Boxing (@trboxing) December 11, 2022
Теофимо сумел встать с канваса и быстро пришел в себя. Он перехватил инициативу и своими ударами разбил сопернику нос.
В итоге боксеры прошли всю дистанцию из 10 раундов. По итогам боя Лопес был объявлен победителем раздельным решением судей – 96-93, 97-92, 94-95.
Лопес – Мартин: лучшие моменты боя
Таким образом, Лопес стал обязательным претендентом на титул WBC в первом полусреднем дивизионе, которым владеет другой американец Реджис Прогрейс.
Напомним, в октябре 2020 года Лопес победил украинца Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Однако уже в следующем поединке американец проиграл австралийцу Джорджу Камбососу, потеряв все свои пояса. После поражения Теофимо решил сменить весовую категорию.
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