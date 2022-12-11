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Обидчик Ломаченко поднялся с нокдауна и завоевал чемпионский титул (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Обидчик Ломаченко поднялся с нокдауна и завоевал чемпионский титул (видео)

Фото: Associated Press

Теофимо Лопес завладел поясом WBO International в первом полусреднем весе.

Американский боксер Теофимо Лопес победил испанца Сандора Мартина в поединке за титул интернационального чемпиона WBO в первом полусреднем весе, который состоялся в Нью-Йорке (США).

В начале боя американец и испанец устроили обмен ударами, в результате чего Лопес во втором раунде даже побывал в нокдауне.

Теофимо сумел встать с канваса и быстро пришел в себя. Он перехватил инициативу и своими ударами разбил сопернику нос.

В итоге боксеры прошли всю дистанцию из 10 раундов. По итогам боя Лопес был объявлен победителем раздельным решением судей – 96-93, 97-92, 94-95.

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Таким образом, Лопес стал обязательным претендентом на титул WBC в первом полусреднем дивизионе, которым владеет другой американец Реджис Прогрейс.

Напомним, в октябре 2020 года Лопес победил украинца Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Однако уже в следующем поединке американец проиграл австралийцу Джорджу Камбососу, потеряв все свои пояса. После поражения Теофимо решил сменить весовую категорию.

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Дата публикации
Просмотры
710
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