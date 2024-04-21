Обидчик Ломаченко трижды побывал в нокдауне и потерпел первое поражение в карьере, но сохранил титул (видео)

Девин Хейни в зрелищном поединке уступил Райану Гарсии, однако все равно остался чемпионом.

В ночь на 21 апреля в Бруклине, Нью-Йорк (США) состоялся поединок между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBC американцем Девином Хейни и его соотечественником Райаном Гарсией.

На кону должен был стоять пояс WBC, но перед боем Гарсия не уложился в лимит весовой категории до 63,5 кг. Вес Райана оказался больше на 1,4 кг, поэтому он уже не мог претендовать на чемпионский титул.

В ходе поединка боксеры прошли всю дистанцию из 12 раундов. Гарсия трижды отправил соперника в нокдаун: в 7-м, 10-м и 11-м раундах.

Ryan Garcia Knocks из Devin Haney в 7-й степени pic.twitter.com/xINfa3bkiY Опубликовано Qura (@Qurandale) 21 апреля 2024

Ryan Garcia DROPS Devin Haney для THIRD time in Round 11 #HaneyGarcia pic.twitter.com/IQVQfcTgH4 — Cageside Access (@CagesideAccess) April 21, 2024

Однако Хейни каждый раз поднимался на ноги и в финальном раунде пошел на риск, пытаясь нокаутировать оппонента. Но было уже поздно. Райан ловко уклонялся от его ударов и даже успевал потанцевать в ринге, подшучивая над Девином.

Ryan Garcia был от того, что хороший тонер. Tf was this? #HaneyGarcia pic.twitter.com/LKePzqVDmg — Hollywood Huego (@ScottHuego) 21 апреля 2024

В итоге Гарсия одержал победу решением большинства судей – 112:112, 114:110, 115:109.

Для Хейни это первое поражение в карьере. До этого он одержал 31 победу (15 – нокаутом), в том числе в мае 2023 года единогласным судейским решением одолел украинца Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Гарсия одержал свою 25-ю победу (20 – нокаутом) на профиринге. Единственное поражение он потерпел в апреле 2023 года от американца Джервонты Дэвиса.

После боя президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что пояс организации не становится вакантным, а останется у Хейни, невзирая на его поражение.

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