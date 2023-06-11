Обидчик Ломаченко в ярком бою победил экс-чемпиона мира и завоевал титул в новом весе (видео)

Теофимо Лопес нанес Джошу Тейлору первое поражение в карьере.
В ночь на 11 июня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоялся бой бывший абсолютных чемпионов мира британца Джоша Тейлора и американца Теофимо Лопеса.
В поединке за пояс WBO в первом полусреднем весе Лопес одержал победу единогласным решением судей.
Во время боя Лопес доминировал в ринге, существенно превосходя соперника по ударам. Британец пытался отвечать, но Теофимо мастерски защищался корпусом.
TEO HAS HIS SWAGGER BACK. pic.twitter.com/PGXy0GcqRW-- Top Rank Boxing ( @ trboxing ) June 11, 2023
Во второй половине поединка Лопес увеличил давление на оппонента. После серии ударов от Теофимо в девятом раунде Тейлор оказался на канатах.
В конце боя Лопес был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун. В одном из эпизодов он эффектно поразил подбородок британца мощным ударом с правой.
TOOK OVER. @TeofimoLopez | #TaylorLopez pic.twitter.com/Tj9tr69pBG-- Top Rank Boxing ( @ trboxing ) June 11, 2023
THIS SLO-MO SHOT. pic.twitter.com/b98DwCmO4U-- Top Rank Boxing ( @ trboxing ) June 11, 2023
Тейлору удалось продержаться до финального гонга, после которого судьи единодушно зафиксировали победу Лопеса: 115-113, 115-113 и 117-111.
Обзор боя
Таким образом, Лопес стал новым чемпионом мира по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе. На его счету 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.
Тейлор потерпел первое поражение в своей карьере. В послужном списке британца также 19 побед (13 – нокаутом).
Напомним, в октябре 2020 года Лопес победил украинца Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Однако уже в следующем поединке американец проиграл австралийцу Джорджу Камбососу, потеряв все свои пояса. После поражения Теофимо решил сменить весовую категорию.
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