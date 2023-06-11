Обидчик Ломаченко в ярком бою победил экс-чемпиона мира и завоевал титул в новом весе (видео)

В ночь на 11 июня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоялся бой бывший абсолютных чемпионов мира британца Джоша Тейлора и американца Теофимо Лопеса.

В поединке за пояс WBO в первом полусреднем весе Лопес одержал победу единогласным решением судей.

Во время боя Лопес доминировал в ринге, существенно превосходя соперника по ударам. Британец пытался отвечать, но Теофимо мастерски защищался корпусом.

TEO HAS HIS SWAGGER BACK. pic.twitter.com/PGXy0GcqRW -- Top Rank Boxing ( @ trboxing ) June 11, 2023

Во второй половине поединка Лопес увеличил давление на оппонента. После серии ударов от Теофимо в девятом раунде Тейлор оказался на канатах.

В конце боя Лопес был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун. В одном из эпизодов он эффектно поразил подбородок британца мощным ударом с правой.

THIS SLO-MO SHOT. pic.twitter.com/b98DwCmO4U -- Top Rank Boxing ( @ trboxing ) June 11, 2023

Тейлору удалось продержаться до финального гонга, после которого судьи единодушно зафиксировали победу Лопеса: 115-113, 115-113 и 117-111.

Обзор боя

Таким образом, Лопес стал новым чемпионом мира по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе. На его счету 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.

Тейлор потерпел первое поражение в своей карьере. В послужном списке британца также 19 побед (13 – нокаутом).

Напомним, в октябре 2020 года Лопес победил украинца Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Однако уже в следующем поединке американец проиграл австралийцу Джорджу Камбососу, потеряв все свои пояса. После поражения Теофимо решил сменить весовую категорию.

Читайте также:

Побывал в нокдауне: Деревянченко в зрелищном бою проиграл экс-чемпиону мира (видео)

Просто космические суммы: названы гонорары Усика и Фьюри за бой в Саудовской Аравии

"Не хочу ждать, когда он постареет": непобедимый американец изъявил желание биться с Ломаченко