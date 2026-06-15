Обидчик сборной Украины разгромной победой стартовал на ЧМ-2026

Швеция — Тунис / © Associated Press

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Сборная Швеции разгромила команду Туниса в матче первого тура группы F чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Estadio BBVA" в мексиканском Монтеррее завершился со счетом 5:1 .

Шведы открыли счет уже на 7-й минуте встречи — Ясин Аяри на добивании расстрелял ворота соперника.

Отметим, что Аяри не стал праздновать забитый мяч из-за уважения к стране рождения своего отца.

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Швеция — Тунис / © Associated Press

Швеция — Тунис / © Associated Press

На 30-й минуте подопечные Грэма Поттера удвоили свое преимущество в счете. Виктор Дьекереш разогнал контратаку шведов передачей на Александера Исака, а тот зашел в штрафную площадку и низом пробил в дальний угол.

Швеция — Тунис / © Associated Press

Швеция — Тунис / © Associated Press

На 43-й минуте сборная Туниса сократила отставание — Омар Рекик ударом головой замкнул подачу Ганнибала Межбри с правого фланга на ближнюю штангу.

Швеция — Тунис / © Associated Press

Швеция — Тунис / © Associated Press

Во втором тайме шведы вернули себе гандикап в два гола — на 59-й минуте Исак обокрал Элье Скири перед штрафной площадкой тунисцев и отпасовал Дьекерешу, который отправил мяч в левый угол.

Швеция — Тунис / © Associated Press

Швеция — Тунис / © Associated Press

Швеция — Тунис / © Associated Press

На 84-й минуте шведская команда забила в четвертый раз — Маттиас Сванберг сразу после своего выхода на замену отличился точным ударом после скидки от Исака.

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Швеция — Тунис / © Associated Press

На 90+6-й минуте шведы забили пятый гол — Аяри оформил дубль, установив окончательный счет игры.

В другом матче стартового тура группы F сборная Японии вырвала ничью против команды Нидерландов — 2:2.

Во втором туре Швеция 20 июня сыграет с Нидерландами, а Тунис 21 июня сразится с Японией.

Вместо Швеции в этом квартете могла выступать сборная Украины, но наша команда проиграла шведам (1:3) в полуфинале плей-офф европейского отбора и не вышла на Мундиаль.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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