Проспорт
210
Обидчик сборной Украины выиграл чемпионат мира-2025 по волейболу

Италия во второй раз подряд завоевала "золото" мирового первенства по волейболу.

Максим Приходько
Сборная Италии по волейболу

Сборная Италии по волейболу / © Associated Press

Сборная Италии по волейболу стала чемпионом мира 2025 года.

В финале Мундиаля, который проходил на Филиппинах, итальянцы победили Болгарию со счетом 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

Для итальянцев это второе подряд и пятое в истории "золото" мирового первенства по волейболу.

Отметим, что на этом турнире Италия выступала в одной группе с Бельгией, Украиной и Алжиром. После поражения от бельгийцев итальянцы соревновались с украинцами за выход в плей-офф и одержали победу, выбив "сине-желтых" из Мундиаля.

Бронзовым призером ЧМ-2025 по волейболу стала сборная Польши, которая в матче за третье место обыграла Чехию – 3:1.

210
