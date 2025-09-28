- Дата публикации
- Проспорт
- 210
- 1 мин
Обидчик сборной Украины выиграл чемпионат мира-2025 по волейболу
Италия во второй раз подряд завоевала "золото" мирового первенства по волейболу.
Сборная Италии по волейболу стала чемпионом мира 2025 года.
В финале Мундиаля, который проходил на Филиппинах, итальянцы победили Болгарию со счетом 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).
Для итальянцев это второе подряд и пятое в истории "золото" мирового первенства по волейболу.
Отметим, что на этом турнире Италия выступала в одной группе с Бельгией, Украиной и Алжиром. После поражения от бельгийцев итальянцы соревновались с украинцами за выход в плей-офф и одержали победу, выбив "сине-желтых" из Мундиаля.
Бронзовым призером ЧМ-2025 по волейболу стала сборная Польши, которая в матче за третье место обыграла Чехию – 3:1.